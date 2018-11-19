Путин посетит съезд «Единой России»

Владимир Путин примет участие в съезде «Единой России», запланированном на 7–8 декабря. Это будет первый за шесть лет приезд президента на не приуроченный к выборам съезд партии власти, пишет РБК. В последний раз Путин посещал такой съезд в мае 2012 года, когда лидером единороссов был избран Дмитрий Медведев.
По словам источника РБК, нынешний съезд завершит дискуссии об обновлении партии, которые проводились в регионах; также пройдет плановая ротация высшего и генерального советов. Встреча президента с единороссами пройдет на фоне падения рейтинга партии, связанного с пенсионной реформой. Путин приедет на съезд, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, который занимает свой пост чуть более года, и самой партии «в сложное для нее время», утверждают близкие к Кремлю собеседники.