В Новосибирске установят памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину в Новосибирске установят на территории местного обкома КПРФ, в публичном городском пространстве его установку мэрия не согласовала.

КПРФ установит памятник до 9 мая за счет своих средств, передает «Интерфакс». Не исключается его круглосуточная охрана.

9 ноября художественный совет Новосибирска не согласовал установку памятника Сталину, так как это может «повлечь оскорбление чести и достоинства» части жителей Новосибирска. «Фигура Сталина не просто неоднозначна. Она вызывает полярные оценки», — отметил председатель худсовета Александр Ложкин.