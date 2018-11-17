В Ингушетии активистов арестовали на пять суток

Активистов Руслана Яндиева и Магомеда Муцольгова, которых задержали на месте сбора участников субботника на спорной территории в Ингушетии, суд арестовал на пять суток, признав их виновным в неповиновении полиции. Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова полиция отпустила. Об этом сообщила журналист Изабелла Евлоева.

В отношении Муцольгова ведется доследственная проверка, сообщил «МБХ медиа» его адвокат Казбулат Альгиев.

В отношении активиста хотят возбудить уголовное дело по статье о применении насилия в отношения представителя власти. Полицейский написал рапорт, согласно которому при задержании Муцольгова, тот дернул его за руку и порвал рукав куртки.

Субботник на территории, которая стала предметом спора на фоне соглашения о границе с Чечней, предложили провести представители тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе Ингушетии близ реки Фортанги. Сегодня, 17 ноября, желающие принять участие в субботнике стали собираться в Назрани. Туда стянули большое количество техники и силовиков, которые задержали Яндиева, Муцольгова, Чемурзиева и Погорова.



Соглашение о границе главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября. Парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал документ, после чего в столице республики начался многодневный митинг. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение неправомерным, так как вопрос о границе должен решаться на референдуме. Евкуров не признал решение КС республики и обратился в Конституционный суд России, который рассмотрит дело 27 ноября.