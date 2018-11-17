В Чечне смертница устроила взрыв на КПП

Телеканал «360» уточняет, что взрыв произошел в районе 21 контрольно-пропускного пункта. До него смертница не дошла около 75 метров. По словам дежурного, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.
Врио министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов рассказал, что инцидент произошел около 16:00: «Девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники ВОГОиП МВД РФ и МВД по ЧР попросили остановиться и предъявить документы. Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв» (цитата по «Интерфаксу»).