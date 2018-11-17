WP: ЦРУ считает наследного принца Саудовской Аравии заказчиком убийства журналиста Хашогги

ЦРУ пришло к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приказал убить журналиста Джамаля Хашогги, что противоречит утверждениям саудовского правительства о том, что он не участвовал в убийстве.

Как пишет The Washington Post , ЦРУ рассмотрело несколько источников информации, в том числе, телефонный звонок брата наследного принца Халида бин Сальмана, который сказал Хашогги, что тот должен прийти в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, и заверял его в том, что это безопасно. Звонок был совершен по указанию Муххамеда, хотя Халид мог и не знать о планируемом убийстве.Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне заявила, что Халид, который является послом в США, и Хашогги не обсуждали «что-либо, связанное с поездкой в ​​Турцию», а «предполагаемые выводы ЦРУ являются ложными».Журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии позже признали, что он был убит, но это произошло случайно. Задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии, которые по мнению Вашингтона, причастны к убийству.