Диссидент и биохимик Жорес Медведев умер в Лондоне

В Лондоне на 94 году жизни умер ученый-биохимик, диссидент и ветеран Второй Мировой Войны Жорес Медведев.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на брата ученого. Медведев скончался от сердечного приступа через день после того, как отпраздновал 93-й день рождения.

В феврале 1943 года Жорес Медведев был призван в армию. Участвовал в боях на Таманском полуострове. Был тяжело ранен. В 1960-х он руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в калужском Обнинске. Был оттуда уволен в 1969 году после выхода в США его книги «Подъем и падение Лысенко». В мае 1970 года Медведев был насильственно помещён в Калужскую психиатрическую больницу. Однако его выпустили через 3 недели в связи с протестами авторитетных академиков. В январе 1973 года Жорес Медведев выехал в Великобританию и был лишен гражданства СССР.