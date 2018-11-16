Bloomberg: Из-за санкций экономика РФ не смогла вырасти дополнительно на 6%

Об этом пишет Bloomberg. Эксперты издания построили модель, которая демонстрирует, как могла развиваться российская экономика без санкций. Разница между фактическим и потенциальным темпом роста экономики РФ достигает 10%. При этом специалисты Bloomberg признают, что рассчитать, каков именно вклад санкций, достаточно сложно. Так, например, влияние также оказало падение цен на нефть, однако только этим нынешний уровень развития российской экономики объяснить нельзя.
«Простое сопоставление темпов роста ВВП России с изменениями цен на нефть, с поправкой на инфляцию, предполагает, что падение цен может объяснить немногим более 4% разницы», — говорится в исследовании.
Остальные 6% разницы приходятся на санкции и другие факторы, такие как структурные изменения в экономике и замедление темпов развития мировой экономики. Также Bloomberg отмечает, что, несмотря на то, что Россия проводит политику накопления резервов для стабилизации экономики, санкции, вероятно, помешают достигнуть показателя темпов роста более 3% к 2021 году.
Правительство РФ по итогам 2018 года ожидает экономический рост на уровне 1,8%.