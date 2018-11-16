Из-за отсутствия продукции «Роснефти» биржевые цены на топливо резко выросли

Об этом пишет «Интерфакс». «Роснефть» в пятницу второй день подряд не выставляет на торги СПбМТСБ бензин и дизельное топливо. Некоторые продавцы значительно увеличили предложения по бензинам, что в принципе может «успокоить ситуацию», но «предложение по зимнему дизтопливу не увеличивается, и его нехватка чувствуется особо остро», говорят собеседники «Интерфакса». Агентство отмечает, что спрос на бирже в пятницу, как и в четверг, превышал предложение в несколько раз. В «Роснефти» не комментируют тему возобновления продаж. Однако пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал, что НК всегда была за рыночное ценообразование, а также выступала за то, чтобы зафиксировать минимальные объемы переработки для всех НК.
«Накануне совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, мы выступили с революционным предложением — продавать все объемы через биржу, но при одном условии, что там будет наведен порядок. То, что мы видим сейчас, биржей не является. Это симуляция. Мы не собираемся обслуживать интересы посреднических структур, перекупающих топливо на бирже», — сказал агентству Леонтьев.
«Роснефть» — это крупнейшая нефтяная компания России и ключевой продавец нефтепродуктов на бирже, на долю которого приходится почти 40%. Ранее руководство компании выступало с критикой позиции независимых АЗС, которые якобы влияют на рост цены нефтепродуктов.