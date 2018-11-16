Словами года по версии проректора института Пушкина стали «шпиль» и «пенсионный»

Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий назвал «шпиль» словом 2018 года, на второе место он поставил слово «пенсионный».

«Главные факторы, влияющие на выбор слова, — это ощутимый и объяснимый рост частотности использования в текущем году и наличие символического смысла, значимого для общества. Слово «шпиль» до 2018 года было одним из относительно редко используемых, в 2018 г. оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» в Солсбери. На втором месте слово «пенсионный», тут причины ясны — изменения в пенсионном законодательстве стали одним из главных событий в России. Это мой личный выбор: слово года — «шпиль», на втором месте — «пенсионный», — сообщил Осадчий агентству «Москва».