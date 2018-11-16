Консервативная партия Британии может поставить вопрос о недоверии премьер-министру Терезе Мэй

Противники премьер-министра Великобритании Тереза Мэй смогли заручиться достаточной поддержкой для рассмотрения вопроса о недоверии политику в связи с ее планом по Брекзит.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник, связанный с правящей Консервативной партией. Все организаторы партии в парламенте получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

Ранее британские СМИ сообщали, что члены Консервативной партии направляют письма, в которых заявляют о недоверии премьер-министру. Согласно правилам, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия, 15% членов Консервативной партии в парламенте должны написать письма главе Комитета 1922 Грэму Брэйди. После этого комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. Для того чтобы остаться лидером, Мэй нужно будет набрать большинство голосов членов Консервативной партии в парламенте.