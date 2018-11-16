Зоя Светова на вручении премии Магнитского

Я никогда не видела Сергея Магнитского. 16 ноября 2009 года, ровно 9 лет назад, я прочитала в газете «Ведомости» о его гибели. Я тогда была членом ОНК Москвы, посетителем московских тюрем и уже несколько месяцев посещала СИЗО Москвы. Вместе с коллегой мы побежали в Бутырскую тюрьму, чтобы узнать подробности гибели Сергея Магнитского. Потом были долгие разговоры с тюремщиками, врачами, сокамерниками Сергея. Все они врали и никто не говорил о том, как он погиб. Потом были долгие разговоры с его мамой, тетей, женой, друзьями, и я узнала, каким потрясающим человеком был Сергей: честным бескомпромиссным, безумно талантливым. Мне очень стыдно, что мы, члены ОНК Москвы не знали о том, как его мучили в Бутырской тюрьме и не смогли ему помочь. Не смогли его спасти.

За эти годы я написала десятки статей о деле Сергея Магнитского. Сегодня я уверена, что его в тюрьме убили. И вероятно, это было умышленное убийство, санкционированное на очень высоком уровне. Иначе почему к ответственности не привлекли никого из тюремных врачей или тюремщиков?

Благодаря принятому после гибели Сергея «акту Магнитского» в российских тюрьмах, в частности, в Бутырке, были улучшены условия содержания, и сегодня тюремщики и следователи боятся, что их включат в этот список и что тогда ни они, ни их дети не смогут выезжать за границу. Смертей в тюрьмах стало меньше, но тем не менее мы знаем случаи, когда заключенные погибают так же трагически, как Сергей.

Премия Сергея Магнитского — это премия не только мне. Она тем, кто в России писал и говорил о Сергее и о российском ГУЛАГе. Эта премия и Театру. doc, режиссерам Елене Греминой и Михаилу Угарову, авторам документального спектакля «Час 18» — о том, как Магнитского убивали в тюрьме. Гремина и Угаров умерли один за другим весной этого года. Это премия и журналу The New Times, который публиковал расследования о гибели Сергея, в том числе и мои тексты. Это и премия редакции «МБХ медиа», которая дает мне возможность публиковать тексты о деле Магнитского.

Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь узнаем имена исполнителей и заказчиков убийства Сергея. И они будут наказаны.