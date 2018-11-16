Совет директоров Facebook заступился за Цукерберга после публикации The New York Times

Совет директоров Facebook выступил в защиту главы компании Марка Цукерберга в связи с публикацией газеты The New York Times, в которой утверждалось, что он скрывал выявленные случаи попыток повлиять на выборы в США.

Об этом сообщает CNBC. В заявлении совета директоров указано, что несправедливо считать, что Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг знали о российском вмешательстве в выборы и пытались игнорировать его или же препятствовали расследованию произошедшего, так как Цукерберг уже выступал перед Конгрессом США, где признавал, что слишком поздно заметил российское вмешательство и слишком поздно предпринял необходимые меры. При этом в Совете директоров отметили, что они просили руководителей компании действовать оперативнее.

Позже Марк Цукерберг на своей странице Facebook заявил, что незамедлительно принял меры в ответ на попытки РФ повлиять на выборы в США и представил новый план борьбы с нарушениями со стороны пользователей. Также создатель соцсети объявил о ряде новых мер регулирования, в том числе о планах создать к концу 2019 года независимый отдел, который будет рассматривать жалобы пользователей, считающих блокировку их материалов необоснованной.

Ранее газета The New York Times опубликовала расследование о Facebook, в котором, в частности, утверждалось, что компания заказывала публикации о недостатках конкурентов в IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных скандалов, в частности, о сотрудничестве с Cambridge Analytica и об использовании платформы российскими троллями. Заказные материалы выходили на небольшом портале NTK Network, на который потом ссылались крупные консервативные издания, такие как Breitbart. NTK Network публиковал негативные статьи о таких гигантах индустрии, как Google и Apple. Так, последних обвиняли в лицемерии. В одной из публикаций сказано, что глава компании Тим Кук не имел права упрекать Facebook в нарушении правил защиты тайны частной жизни, так как Apple сама собирает излишнее количество информации о своих пользователях.

Для подобных публикаций Facebook привлек консалтинговую компанию Definers, хотя изначально она была нанята для отслеживания публикаций в СМИ о самой соцсети. Definers также выпускала материалы, связывающие критиков Facebook с инвестором и филантропом Джорджем Соросом, который публично обвинял Facebook в монополизации IT-рынка и получении прибыли за счет формирования у пользователей зависимости от своих продуктов. По данным газеты, именно Шерил Сэндберг руководил кампанией по «очищению имени» Facebook.

NYT отмечает, что руководство Facebook решило игнорировать мнение специалистов, которые указывали на то, что соцсеть стала оружием в руках репрессивных режимов по всему миру. Об этом заявляли активисты из Германии, Мьянмы и Индии. По данным газеты, Facebook позиционировал себя, площадкой, а не издательством и заниматься цензурой было бы слишком дорого.

NYT опубликовала статью после интервью с десятками нынешних и бывших сотрудников Facebook, а также с государственными служащими. После выхода материала соцсеть прекратила сотрудничество с Definers.