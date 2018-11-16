США предъявили обвинения Джулиану Ассанжу

Власти США предъявили обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. При этом информация об этом была раскрыта непреднамеренно, по ошибке сотрудника прокуратуры, который направил в суд документы не связанные с Ассанжем, пишут американские СМИ.

The Wall Street Journal сообщает, что обвинения могут касаться шпионажа.

Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее сообщалось, что власти Эквадора могут вынудить его покинуть посольство. Сторонники Ассанжа опасаются, что его могут выдать США. Комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера расследует деятельность Wikileaks в связи с утечкой через нее переписки демократической партии США в ходе президентской кампании 2016 года.