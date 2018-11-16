На компьютерах МФЦ в свободном доступе нашлись копии паспортов и других документов граждан

На компьютерах общего доступа в МФЦ обнаружено множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий. По словам экспертов, на основании этих данных можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей, пишет «КоммерсантЪ».

Сотрудники издания проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель или же отправить себе по почте.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы сообщили, что компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, а администраторы центров госуслуг раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Впрочем, по словам собеседников «Ъ», знакомых с ситуацией на местах, эти нормы нередко нарушаются.