На компьютерах МФЦ в свободном доступе нашлись копии паспортов и других документов граждан

На компьютерах общего доступа в МФЦ обнаружено множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий. По словам экспертов, на основании этих данных можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей, пишет «КоммерсантЪ».
Сотрудники издания проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель или же отправить себе по почте.