КНДР испытала новое оружие

Об испытаниях нового оружия, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщило официальное информационное агентство страны. Ким Чен Ын назвал новое оружие «решающим поворотом в укреплении боеспособности» своих военных.

«Мы предполагаем, что это новый тип дальнобойной артиллерии», — сказал источник агентства Yonhap на условиях анонимности.

Сообщение об испытаниях появились на фоне беспокойства Пхеньяна о том, что Вашингтон настаивает на сохранении санкций до его окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации. Некоторые наблюдатели считают, что испытание оружия могло быть направлено на внутреннюю аудиторию, чтобы подчеркнуть военную мощь страны. «Высокотехнологичное оружие может сигнализировать северокорейским гражданам о том, что режим постоянно стремится стать сильной в военном отношении страной», — заявил военный источник Yonhap.