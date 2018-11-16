Япония пообещала не размещать базы США на Курилах в случае передачи части островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту России Владимиру Путину в случае передачи части южных Курильских островов не размещать на них военные базы США.

Речь идет об островах Хабомаи и Шикотан сообщает агентство Asahi со ссылкой на источники, передает «КоммерсантЪ» . В Совместной советско-японской декларации 1956 года говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность их передачи после заключения мирного договора.В конце 2016 года генсек Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти на консультациях с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым не исключил, что после передачи островов на них могут быть размещеныны базы США. После этого премьер-министр Японии на встречах с российским президентом не раз заявлял, что американские базы на южных Курильских островах располагаться не будут. По информации Asahi, теперь МИД Японии собирается провести консультации с США по поводу размещения их баз на территории страны.

14 ноября Синдзо Абэ на встрече с Владимиром Путиным, также выразил надежду, что две страны решат территориальный вопрос и подпишут мирный договор.