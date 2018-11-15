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Отжавшемуся более 4000 раз мальчику Кадыров подарил Mercedes

15.11.2018

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил пятилетнему Рахиму Куриеву, который отжался 4105 раз, автомобиль Mercedes.

«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — передает ТАСС слова Кадырова.

Рахим Куриев отжался более четырех тысяч раз в начале ноября. На упражнения он потратил два с половиной часа. Мальчик объявил, что посвятил рекорд Рамзану Кадырову. Однако его результат не вошел в Книгу рекордов России. Изначально сообщалось, что представителям книги не понравилось то, что мальчик отвлекался на мульфильмы и отрывал руки от пола. Позже менеджер Книги рекордов России рассказала, что заявок на рекорд от Куриева или его представителей не поступало.

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