«Роснефть» прекратила торги моторным топливом на бирже

Об этом сообщает «КоммерсантЪ». На бирже продолжилась лишь реализация мазута. В итоге совокупный объем биржевых торгов упал по сравнению с торговым днем 14 ноября на 20%, до 67,6 тыс. тонн нефтепродуктов, пишет «Ъ». В «Роснефти» не комментируют ситуацию. Однако собеседники газеты на рынке выразили «недоумение» решением компании, так как она производит больше нефтепродуктов, чем способна реализовать через собственную сеть АЗС.
Согласно совместному приказу Минэнерго и ФАС, крупнейшие нефтекомпании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Основными покупателями топлива на бирже выступают сети АЗС, не принадлежащие нефтяным компаниям, и трейдеры.
Ранее руководство «Роснефти» выступало с критикой позиции независимых АЗС. Последних обвинили в том, что они влияют на рост цены нефтепродуктов, так как в некоторых регионах фактически являются монополиями.