Журналист Андрей Мальгин: Путин опоздал и зазвенел

Оказывается, Путин вчера опоздал на час на встречу с премьер-министром Сингапура, и тот ее отменил! Как пишут журналисты, стоило больших трудов организовать эту встречу сегодня. Но мало этих унижений, так еще и - впервые в истории! - прибывшего Путина заставили пройти через рамки металлоискателя. Причем Путин зазвенел! Сомкнутые спины телохранителей не позволили разглядеть, что ему пришлось суетливо вытаскивать из карманов.

Ну и просто так, к сведению:

ВВП Сингапура на душу населения: 57.713 долларов (8 место в мире).

ВВП России на душу населения: 10.608 долларов (62 место).