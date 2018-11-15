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Журналист Андрей Мальгин: Путин опоздал и зазвенел

15.11.2018

Путин опоздал на час на встречу с премьер-министром Сингапура, и тот ее отменил

Оказывается, Путин вчера опоздал на час на встречу с премьер-министром Сингапура, и тот ее отменил! Как пишут журналисты, стоило больших трудов организовать эту встречу сегодня. Но мало этих унижений, так еще и - впервые в истории! - прибывшего Путина заставили пройти через рамки металлоискателя. Причем Путин зазвенел! Сомкнутые спины телохранителей не позволили разглядеть, что ему пришлось суетливо вытаскивать из карманов.
Ну и просто так, к сведению:
ВВП Сингапура на душу населения: 57.713 долларов (8 место в мире).
ВВП России на душу населения: 10.608 долларов (62 место).

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