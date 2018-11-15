Суд отправил на новое рассмотрение материалы о пытках фигуранта «пензенского дела»

Приволжский окружной военный суд отправил на новое рассмотрение материалы о пытках, которым, как он утверждает, подвергся фигурант «пензенского дела» Дмитрий Пчелинцев.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Общественного вердикта» Эльдара Лузина. Последний попросил суд признать незаконным отказ Следственного комитета расследовать пытки со стороны сотрудников управления ФСБ по Пензенской области.

Пчелинцев ранее рассказал, что его били электрическим током и требовали признаться в участии в террористическом сообществе. Следы пыток видели члены общественной наблюдательной комиссии и уполномоченный по правам человека Пензенской области. Однако медики из ФСИН заявили, что при обследовании Пчелинцева они якобы не смогли обнаружить свидетельства применения насилия.

В сентябре Пензенский гарнизонный суд отклонил жалобу обвиняемого на отказ СК возбуждать дело о пытках. Его защита обжаловала это решение.

«Пензенским делом» называют серию арестов антифашистов, которых следствие обвиняет в участии в некоем «террористическом сообществе». Некоторые фигуранты дела и свидетели рассказали, что сотрудники ФСБ пытали их током и жестоко избивали.