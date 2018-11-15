Путин назвал темы будущих переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал в числе основных вопросов возможного российско-американского саммита судьбу договоров СНВ-III и ДРСМД, а также региональные проблемы.«Одна из ключевых проблем, безусловно, это проблема стратегической стабильности. Мы должны понять, что будет с договором СНВ-III, что будет в рамках ДРСМД, как здесь будут развиваться события. Есть и другие вопросы, связанные с тем, как будут развиваться наши взаимные экономические отношения. Есть перспективные направления, в развитии которых заинтересованы как США, так и мы. Ну и, наконец, это «горячие точки» — Сирия, северокорейская ядерная программа, отношения с Ираном в рамках СВПД — во все эти вопросы вовлечены как США, так и Россия и, безусловно, нам нужен диалог на высшем уровне и на экспертном уровне», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможных темах своей встречи с президентом США, передает ТАСС.