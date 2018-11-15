Генпрокуратура: Цеповязу передавали деликатесы на 60 тысяч рублей в месяц

Об этом пишет РБК со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного. По его словам, благодаря проверке ведомства, был найден передающий еду мужчина.
«Гражданин регулярно, от одного до трех раз в месяц, закупал продукты и привозил их в колонию, где отбывал наказание Цеповяз. Это местный житель. Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что получал вознаграждение. Деньги на продукты питания ему перечисляли также родственники заключенного — приблизительно в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц», — сообщил Куренной.
На эти средства покупались конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, красная икра, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба, а также предметы одежды и сотовые телефоны. Цеповяз работал в колонии на пасеке, где и были сделаны фото, на которых он жарит шашлыки.
Вячеслава Цеповяза суд приговорил почти на 20 лет за связь с ОПГ, убившей в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек в 2010 году. Ранее скандал вызвали опубликованные в СМИ фотографии, на которых преступник жарит шашлыки и ест крабов в колонии.