Отрубившего жене кисти рук приговорили к 14 годам колонии

Серпуховской городской суд приговорил Дмитрия Грачева, который отрубил кисти рук своей жене, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает «Интерфакс». Грачева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также похищении и угрозе убийством. Прокуратура просила приговорить его к 17 годам колонии. По версии следствия, в декабре 2017 года Дмитрий Грачев из ревности связал свою жену Маргариту и вывез в лес. Там он не менее десяти раз ударил топором по ее запястьям и кистям рук. Сам Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью.

До инцидента Маргарита Грачева обращалась с заявлением на мужа к участковому УВД «Серпуховское», но он проигнорировал жалобы. Следственный комитет завел на полицейского дело о халатности. Грачевой удалось восстановить одну руку, а на другую ей поставили механический протез.