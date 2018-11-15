В Госдуме в первом чтении одобрено смягчение наказания по статье об экстремизме

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает частичную декриминализацию статьи об экстремизме (282 УК РФ).

Об этом сообщается на сайте парламента. В соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц <...>, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет», будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года. За первое нарушение будет налагаться административное наказание, которое предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. руб., обязательные работы или арест на 15 суток.

В настоящее время ч. 1 ст. 282 предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Законопроект о смягчении наказания по статье об экстремизме в октябре внес президент России Владимир Путин.