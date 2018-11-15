В Госдуме одобрили налог на самозанятых в третьем чтении

Об этом сообщается на сайте Госудумы. Спецрежим пока коснется четырех субъектов России — Москвы, Московской области, Калужской области и Татарстана. Налоговый эксперимент продлится 10 лет — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. На сайте парламента опубликовано пояснение, в котором говорится, что закон не устанавливает никаких дополнительных налоговых проверок, а собранные налоги будут зачисляться в региональные бюджеты.
Согласно новому закону, воспользоваться налоговым режимом смогут те, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц, или 2,4 млн в год, при этом у них нет работодателя и они не привлекают наемных работников по трудовым договорам.Документ предполагает установить ставку налога в 4%, для тех, кто оказывает услуги и продает товары физическим лицам, и 6% — тем, кто оказывает услуги юрлицам и ИП. Главный инициатор законопроекта — депутат фракции «Единая Россия» Андрей Макаров.