Министры покинули правительство Британии в знак несогласия с соглашением по Brexit

Обновлено: об отставке заявила также министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

Не согласившись с принятым проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС, два министра британского правительства подали в отставку. Заявления об уходе написали министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

«По совести я не могу поддержать условия, предложенные в нашем соглашении с ЕС», — написал в Twitter Рааб.

В обращении к премьер-министру Терезе Мэй, он пояснил, что не может поддержать соглашение по двум причинам: «Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС» (цитата по «Интерфаксу»).

14 ноября после пятичасового обсуждения правительство Великобритании одобрило проект соглашения по Brexit.