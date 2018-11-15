Сечин: На рост цен на топливо влияют независимые АЗС

«Я приведу пример одного из регионов, где у нас шесть АЗС из в целом 300 работающих. Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети», — рассказал Сечин в интервью «КоммерсантЪ FM».
Сечин добавил, что в России уже действует система, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, нацеленных на увеличение стоимости. «Даже вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены подстраиваться», — сказал глава компании.
Сечин также заявил, что для «Роснефти» комфортна «любая» цена на нефть.
«Мы управляем рисками. Если будет падение цены, значит будем работать над увеличением доли рынка», — сказал Игорь Сечин. Он также отметил, что на топливном рынке важно сохранить рыночное ценообразование и вместе с тем выработать до 31 марта универсальные решения по его стабилизации.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 31 октября провел совещание с основными нефтяными компаниями, во время которого была достигнута договоренность о временной заморозке оптовых цен на бензин. В итоге нефтяники в ряде случаев отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС, сообщал «Ъ». В результате в Восточной Сибири, где велика доля независимых АЗС, сообщается о локальном дефиците нефтепродуктов.