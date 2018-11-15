В Хабаровском крае заморозили цены на хлеб

В правительстве Хабаровского края производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба. Производители обязались не повышать оптово-отпускные цены на пшеничный хлеб 1 и 2 сортов, а также ржано-пшеничный хлеб до 1 февраля. Это. Торговые сети, в свою очередь, не будут превышать торговую надбавку в 15%.

«Мы живем в условиях рыночной экономики и не в праве ограничивать производителей, но, учитывая, что хлеб это, в первую очередь, социальный продукт, принято решение подписать такое соглашение. Со своей стороны, обещаю, что правительство края приложит максимум усилий, чтобы поддержать предприятия отрасли в непростых экономических условиях», — заявил губернатор Сергей Фургал.

Поводом для подписания документа стало увеличение затрат производителей на электроэнергию, транспорт и сырье, пояснили в пресс-службе губернатора Хабаровского края. В меморандуме отмечено, что если после февраля 2019 года, отпускные цены на хлеб увеличатся, то предприятия будут обязаны обосновать это правительству. Розничная цена белого хлеба 1 и 2 сортов в Хабаровском крае составляет 35-38,5 руб., ржано-пшеничного — 35-39 руб.