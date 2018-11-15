Instagram Кадырова вновь заблокирован

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова вновь заблокировали, доступ к нему соцсеть открыла только вчера.

14 ноября Instagram разблокировал аккаунт Кадырова, и тот опубликовал пост, посвященный пистолету, который глава Чечни назвал братом.

«Сколько метких свинцовых «слов» сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым, ты был со мной», — написал глава Чечни.

Утром 15 ноября, менее чем через сутки, страница вновь оказалась недоступна.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — всплывает надпись при попытке зайти на страницу Кадырова в Instagram.