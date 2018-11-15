Instagram Кадырова вновь заблокирован

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова вновь заблокировали, доступ к нему соцсеть открыла только вчера.
14 ноября Instagram разблокировал аккаунт Кадырова, и тот опубликовал пост, посвященный пистолету, который глава Чечни назвал братом.
Утром 15 ноября, менее чем через сутки, страница вновь оказалась недоступна.
«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — всплывает надпись при попытке зайти на страницу Кадырова в Instagram.Аккаунт Кадырова администрация соцсети заблокировала в конце декабря 2017 года, перед этим глава Чечни был внесен в «список Магнитского», так как «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».