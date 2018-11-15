Марат Гельман: большинство, еще вчера верящее в Путина, начинает трезветь

Записал сегодня для Форума Свободной России в ролик одну мысль, не новую для меня, но может она там затеряется среди других, а она мне кажется, актуальная. И вот как оказалось, здесь в Париже тоже уместна:

Важный момент. Большинство, еще вчера, практически безоглядно верящее в Путина, начинает трезветь. На наших глазах люди разочаровываются во власти, видят ее некомпетентность, коррумпированность, злочинность. В конце концов, видят контрпродуктивность действий ее даже во внешней политике, где вчера поддержка была самой-самой. Кого-то отрезвляют резонансные истории. Дело Серебренникова, Нового Величия, Болотное. Кого-то Сирийская авантюра.

Понятно, что в «прекрасной России будущего» большинство будет понимать, насколько пагубной была политика Путина и его окружения для страны. Но это будут те же люди, что вчера поддерживали эту политику. Не другие, откуда-то завезенные. В том числе и люди известные, чья позиция на виду.Надо избежать соблазна указывать им «вот видите, а вы же за Путина голосовали, еще не дай бог призывали голосовать». Надо не усложнять, а облегчать им метаморфозы. Мы должны научиться отделять путинскую группировку (человек 200 наверно) обслуживающих ее, циничных, коррумпированных политиков (по всей стране может тысяч 15) и людей по разным причинам «одобряющих» эту политику, может быть из ложно понятого патриотизма, может жертв пропаганды, может по инерции, или для «пользы дела», сохранения театра, фонда.

Я сотрудничал с АП до 2004 года, но только в 2012 стал оппонентом власти. Не оппозицией, а диссидентом. Говорил, что думаю. С их точки зрения это уже крамола. И они меня в оппозицию сами вытолкали. Есть люди, которые поняли все про Путина еще в 1999 году. Ко мне приходили, когда СПС поддержал «наместника Ельцина», некоторые говорили «что вы делаете, КГБ бывшим не бывает», и оказались правы). Но их было очень мало. Я думаю есть люди, которые поняли все только в 2018. Они не глупей нас, просто так биографически сложилось. Их только сейчас ткнуло носом. Есть те, кто поймет завтра. Надо с ними разговаривать. Надо радоваться, что еще один понял, еще один с нами. А не шельмовать.

Иначе оппозиция будет в меньшинстве всегда. Пока еще вырастет новое поколение, а наше вымрет.