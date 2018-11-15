Великобритания опубликовала проект соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с правительством предварительный вариант проекта соглашения по Brexit. Документ, в котором 585 страниц, опубликовали на сайте правительства.

В проекте соглашения излагаются условия беспрепятственного и упорядоченного выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, включая Протокол по Северной Ирландии.

Документ отражает принципиальное согласие между переговорными группами Великобритании и ЕС, отмечается в сообщении кабинета министров. Также уточняется, что перед подписанием проект рассмотрят юристы Великобритании и Евросоюза, после чего могут быть изменены некоторые юридические термины и номера статей.

Тереза Мэй назвала проект соглашения «лучшим, о чем можно было договориться», и именно Кабмину было принято решение о продолжении переговоров.