Великобритания опубликовала проект соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с правительством предварительный вариант проекта соглашения по Brexit. Документ, в котором 585 страниц, опубликовали на сайте правительства.
В проекте соглашения излагаются условия беспрепятственного и упорядоченного выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, включая Протокол по Северной Ирландии.
Тереза Мэй назвала проект соглашения «лучшим, о чем можно было договориться», и именно Кабмину было принято решение о продолжении переговоров.