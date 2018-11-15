Instagram разблокировал аккаунт Кадырова

Спустя почти 11 месяцев Instagram разблокировал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук. Также не могли напрямую ко мне обращаться тысячи жителей Чечни и других регионов, которые ранее, минуя все бюрократические инстанции, поднимали проблемы, оперативно получали помощь по жизненно важным вопросам», — написал Кадыров в Telegram.

Первый после разблокировки пост в Instagram Кадыров посвятил пистолету, который он назвал братом.

«Сколько метких свинцовых «слов» сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым, ты был со мной», — пишет глава Чечни.

Позже Кадыров пояснил, что этот текст он подготовил еще в конце декабря 2017 года, но опубликовать не успел, так как его страница была заблокирована.