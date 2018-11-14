Подозреваемый в убийстве подмосковного следователя попросил в Грузии убежища

Ярослав Сумбаев, которого в России подозревают в причастности к убийству следователя по особо важным делам в управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, попросил в Грузии политическое убежище.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Имеди». Правоохранительные органы Грузии задержали Сумбаева накануне. Его адвокат заявил, что в России его подопечного могут приговорить к высшей степени наказания. Свою причастность к убийству следователя Сумбаев категорически отрицает, при этом признавая вину в киберпреступлениях. Ранее сообщалось, что он возглавлял группу хакеров, которые взламывали сайты по продаже билетов РЖД. В Грузии Сумбаеву инкриминируют использование фальшивого паспорта и нелегальное приобретение огнестрельного оружия.

Шишкину застрелили 10 октября. Сообщалось, что она занималась расследованием дел о мошенничестве с электронными билетами на поезда.