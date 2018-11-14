Конгресс ингушского народ хочет участвовать в рассмотрении спора о границе в КС РФ

Всемирный конгресс ингушского народа обратился в Конституционный суд России с просьбой допустить его к участию в деле о земельном споре Ингушетии и Чечни.

Обращение опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В нем Конгресс отмечает, что главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в данном случае нельзя назвать представителем всего ингушского народа, так как он не избирался на прямых всенародных выборах. Кроме того, его обращение в Конституционный суд РФ в отрытых источниках не опубликовано, а такая непрозрачная ситуация лишает жителей республики высказать собственное мнение по вопросу.

По мнению Конгресса, рассмотрение судом обращения Евкурова без привлечения представителей ингушского народа, нарушит основополагающие принципы всесторонности, объективности и полноты рассмотрения дела. Лишь проведение открытого процесса, на котором будут выслушаны мнения представителей госорганов субъектов федерации, представителей Федерального Собрания, президента РФ и общественности позволит обеспечить принятие законного и справедливого решения.

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении границы 26 сентября, что вызвало массовые протесты в Ингушетии. Конституционный суд республики признал договор незаконным. Евкуров, в свою очередь, не признал полномочия КС Ингушетии и обратился в Конституционный суд России.