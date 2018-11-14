В отставку подал министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку.

Об этом пишет газета Jerusalem Post. По данным издания, о своем решении политик рассказал в кнессете на заседании партии «Наш дом Израиль», которую возглавляет.

«По моему мнению, что случилось вчера — прекращение огня вместе с процессом установления взаимопонимания с ХАМАС — это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет», — сказал Либерман.

Ранее о решении принять предложение ХАМАС объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Во время последнего конфликта были атакованы 160 целей в секторе Газа. Боевики выпустили по израильской территории 460 ракет, более 100 были перехвачены.