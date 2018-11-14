ЕР приостановила членство ранившего соседа однопартийца

Об этом сообщается на сайте партии. Хадиуллин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия (ст.115, часть 2 УК РФ). Портал ProKazan.ru пишет, что в начале октября единоросс частично перекрыл общую дорогу в поселке Малые Кабаны под Казанью, мотивировав это тем, что машины поднимают пыль перед его домом. На встрече с возмущенными жителями поселка он, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил потасовку со своим соседом по участку Николаем Новиковым. В ходе инцидента произошла стрельба. Одна из пуль попала в руку Новикову. Местные жители утверждают, что стреляли Хадиуллин и его друг. Новикова госпитализировали.
В казанском отделении партии власти отметили, что, если суд признает Хадиуллина виновным, его членство в ЕР будет аннулировано.