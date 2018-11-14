Кожемяко в случае поражения в Приморье вернется к руководству Сахалином

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на несколько собеседников, знакомых с ходом избирательной кампании. У Кожемяко по-прежнему высокий антирейтинг, превышающий рейтинг, отмечает один из них. В администрации президента не исключают, что выборы в Приморье, как и в сентябре, пройдут в два тура, говорит другой собеседник телеканала.
Олег Кожемяко пользуется значительной поддержкой федерального центра, внутриполитического управления Кремля и дальневосточного полпреда президента, влиятельного вице-премьера Юрия Трутнева. Бывший федеральный чиновник заявил «Дождю», что Сахалин действительно могут держать для политика. Собеседник телеканала, знакомый с ходом кампании, отмечает, что ситуация в Приморье после поражения кандидата от власти Андрея Тарасенко была настолько сложной, что там «проиграл бы даже Путин».
Выборы главы Приморья, проходили в два тура 9 и 16 сентября. Они были отменены из-за нарушения избирательного процесса. По результатам голосования во втором туре кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил коммуниста Андрея Ищенко. Однако последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. Многие эксперты утверждают, что Ищенко проиграл в результате фальсификаций. Новые выборы в Приморье пройдут 16 декабря.