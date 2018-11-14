Песков о сборе для The New Times: «можно издание поздравить»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал факт сбора журналом The New Times средств на оплату штрафа в более чем 22 млн рублей.

«За то, что издание нашло деньги с помощью людей, можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, свою преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем, чтобы издание существовало дальше», — сказал Песков в интервью «Дождю».

The New Times