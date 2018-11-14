Песков о сборе для The New Times: «можно издание поздравить»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал факт сбора журналом The New Times средств на оплату штрафа в более чем 22 млн рублей.
«За то, что издание нашло деньги с помощью людей, можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, свою преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем, чтобы издание существовало дальше», — сказал Песков в интервью «Дождю».
При этом размер штрафа Песков не считает «абсурдным», так как сумма рассчитана на основе определенной методике по начислению штрафов.
Мировой суд оштрафовал The New Times
на 22 млн 250 тыс. руб. за непредоставление вовремя сведений о финансировании, хотя срок давности по нарушению истек. Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ. За четыре дня кампании по привлечению средств жертвователи перевели изданию
26 млн 773 тыс. 135 руб.