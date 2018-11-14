ЦБ отозвал лицензии у банка «Москва» и УМ-банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у УМ-банка и регионального акционерного коммерческого банка «Москва».

У банка «Москва» отозвана лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг за то, что он занимался легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, отмечает «КоммерсантЪ». По данным ЦБ, во втором квартале 2018 года объем проводимых банком сомнительных транзитных операций значительно вырос, из них около половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

УМ-банк размещал средства населения «в низкокачественные активы». Кроме того, он «систематически занижала величину принимаемого кредитного риска» и проводил «непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала». Информация о проводившихся банком операциях будет направлена в правоохранительные органы.