Навальный подает в суд на службу судебных приставов

Алексей Навальный решил подать в суд на Федеральную службу судебных приставов, по решению которой политика накануне не выпустили за границу. Сегодня политик смог вылететь в Страсбург, где 15 ноября в Большой Палате Европейского суда будет оглашено решение по вопросу: являются ли многочисленные задержания политика ни митингах политически мотивированными.

«Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей; мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией», — сообщил Навальный в Instagram.

13 ноября Навальному запретили вылет, как выяснилось позже, это было связано с исполнительным производством по «второму делу Кировлеса», по которому политику был назначен штраф в 2,5 млн руб. При этом производство началось только 9 ноября. При этом на добровольное исполнение требований судебных приставов по закону выделяется пять дней, отмечал Навальный. Штраф был уплачен и приставы сняли запрет на выезд.