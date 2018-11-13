ХАМАС согласился на перемирие с Израилем при посредничестве Египта

ХАМАС и другие группировки в секторе Газа согласились на перемирие с Израилем при посредничестве Египта.

Об этом сообщает «Associated Press». Когда точно будет прекращен огонь, не уточняется. О реакции Израиля пока не известно.

Число жертв среди палестинцев возросло до семи в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило агентство «Маан». Глава Палестины Махмуд Аббас потребовал от миссии страны в Нидерландах подать жалобу в Международный уголовный суд на Израиль.

В свою очередь кабинет безопасности Израиля поручил армии продолжать наносить ответные удары по мере необходимости. Также израильские официальные лица заявляли, что оставляют за собой право на крупномасштабную военную операцию.

По последним данным Армии обороны Израиля, за минувшие сутки атакованы 160 целей в секторе Газа. Боевики выпустили по израильской территории 460 ракет, более 100 были перехвачены.