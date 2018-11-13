Медведев пригрозил отказом РФ от участия в Давосском форуме

Премьер-министр отметил, что обсуждал рекомендации для бизнеса отказаться от участия в форуме с президентом Швейцарской Конфедерации, который пообещал навести справки на этот счет.
«Решение очень странное, если не сказать больше, как было сказано в известном советском кинофильме. Я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации и сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации», — передает слова Медведева «Интерфакс».
Готовность отказаться от поездок в Давос уже высказал председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.
Президент России в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер-министр — в 2013 году. Ранее сообщалось, что трое российских бизнесменов — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин — были проинформированы, что их участие в Давосском форуме «не приветствуется».