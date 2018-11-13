В Госдуме законопроект о налоге для самозанятых принят во II чтении

Госдума РФ на заседании во вторник приняла во втором чтении пакет законопроектов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход.
Об этом сообщает «Интерфакс». В первом чтении документ приняли 25 октября. Позже к нему поступили поправки, которые были одобрены парламентским комитетом по бюджету и налогам.
Перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров в Россию.
В первом чтении за документ проголосовали 315 депутатов, шесть — против и три воздержались. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» публично выступили против принятия закона.