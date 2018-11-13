За утечку информации в СМИ уволена сотрудница секретариата Силуанова

В прежнем составе правительства Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента, отмечает РБК.
Ранее информационные агентства сообщали, что из-за передачи журналистам служебной переписки уволили сотрудницу аппарата правительства, а материалы, собранные в ее отношении, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Один из источников РБК говорит, что претензии к работе Алексеевой были связаны с некорректной работой с конфиденциальной информацией и использованием публичных почтовых сервисов для пересылки документов. По его словам, «речь идет не столько об утечках в прессу, сколько об инсайде».