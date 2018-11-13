Навальный рассказал о механизме запрета выезда из страны

О схеме политик написал на своем сайте. По словам оппозиционера, его оставили в России, сославшись на исполнительное производство по «второму делу Кировлеса», по которому Навальному был назначен штраф в 2,5 млн руб. Дата начала исполнительного производства: 09.11.2018.
«Дата полностью доказывает, что оформлялось все в режиме «сказали запретить выезд, а причину уже мы сами должны найти». Потому что на добровольное исполнение требований судебных приставов по закону выделяется пять дней. То есть, если 09.11.2018 начали производство, то меня должны о нем уведомить в обязательном порядке. После этого текут пять дней. После этого, можно предпринимать какие-то меры. В первую очередь наложить арест на банковский счет. Ну а уж потом, если ничего не сработало, выносится решение об ограничении на выезд. Пишут письмо в погранслужбу. Это само по себе недели две занимает», — пишет Навальный.
Политик должен был 11 ноября вылететь из Москвы в Страсбург через Франкфурт. В ЕСПЧ должно быть оглашено решение суда по вопросу: являются ли многочисленные задержания Навального ни митингах политически мотивированными.