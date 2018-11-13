Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни и работе колонии №1 Тверской области, где он отбывает наказание.
В письме, которое публикует портал News.ru, Улюкаев рассказывает о своей работе в библиотеке. По его словам, в ней более 15 тыс. книг. Клинтами являются более 300 заключенных.
Для поддержания формы Улюкаев делает зарядку на свежем воздухе. «С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — отмечает Улюкаев.Судить о сегодняшнем состоянии экономики экс-министр не берется: «Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно — я не располагаю необходимой для этого информацией».
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Суд признал, что Улюкаев получил взятку от главы ГК «Роснефть» Игоря Сечина за одобрение сделки при покупке его компанией «Башнефти».