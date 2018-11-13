Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни и работе колонии №1 Тверской области, где он отбывает наказание.

В письме, которое публикует портал News.ru, Улюкаев рассказывает о своей работе в библиотеке. По его словам, в ней более 15 тыс. книг. Клинтами являются более 300 заключенных.

«Читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги <…> Бывают и довольно интересные обсуждения, — пишет бывший министр.

Для поддержания формы Улюкаев делает зарядку на свежем воздухе. «С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — отмечает Улюкаев.