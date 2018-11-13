«Роскосмос» может потерять крупного клиента из-за позиции ФСБ по OneWeb

«Роскосмос» может потерять крупнейший заказ из-за того, что ФСБ выступает за ограничение работы в России американского проекта OneWeb, в рамках которого планируется обеспечить всю планету широкополосным спутниковым Интернетом.

Об этом пишет «КоммерсантЪ». В 2015 году «Роскосмос» и OneWeb заключили контракт на запуск спутников с помощью 21 ракеты-носителя «Союз». Контракт стоит почти $1 млрд. Однако в конце октября стало известно, что ФСБ считает высокоскоростной спутниковый Интернет от OneWeb угрозой национальной безопасности. В ведомстве заявили, что нет гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества в РФ. Теперь контракт с OneWeb под угрозой.

Позиция ФСБ также лишить «Роскосмос» еще одного крупного контракта — на ракеты «Протон». Договор, который предполагалось заключить с OneWeb, принес бы $300-800 млн. По информации газеты, окончательное решение о судьбе OneWeb в России может быть принято руководством страны до конца года.

В рамках заключенного между «Роскосмосом» и OneWeb договора, в 2019 – 2021 годах были запланированы пуски с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).