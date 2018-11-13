В Госдуме хотят ускорить взимание штрафов ГИБДД

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров разработал поправки об упрощенном порядке взыскания штрафов ГИБДД до 3 тыс. руб., вынесенных с помощью камер.

Об этом пишет «КоммерсантЪ». Депутат предложил не возбуждать исполнительных производств из-за мелких штрафов, как это происходит сейчас. Согласно законопроекту, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП), получив от ГИБДД сведения о неоплаченном в течение 70 дней после вынесения постановления штрафе, должны за три дня направить должнику уведомление заказным письмом, через сайт Госуслуг или по SMS. После этого приставы должны запросить у банков информацию о счетах должника. Если он не заплатит за два дня после получения уведомления, банк должен будет списать штраф и исполнительский сбор в размере 7% от суммы, но не менее 1 тыс. руб. При этом приставы могут начать исполнительное производство, если долг не погасят за 20 дней или оплатят частично.

Под упрощенную форму оплаты может попасть самый распространенный штраф в РФ — за превышение скорости на 20-40 километров в час — а также штрафы за выезд на выделенную полосу или парковку под запрещающим знаком, отмечает газета.

За девять месяцев 2018 года ФССП получила на исполнение около 15 млн постановлений ГИБДД. Больше половины из них — штрафы до 3 тыс. руб.

