В Таджикистане опровергли подготовку теракта против базы РФ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана опроверг появившуюся ранее информацию о подготовке теракта против 201-й российской военной базы.Об этом сообщает таджикский портал «Азия-Плюс» «Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился», — приводит издание слова начальника пресс-службы ГКНБ Дильшода Абдуалимова.

Ранее СМИ сообщили, что накануне были задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке терактов на базе РФ. Исламисты якобы планировали устроить взрыв на проходной 201-й РВБ, а также в школе в Душанбе для детей военнослужащих. Преступников задержали неделю назад во время собрания в квартире на юго-западе столицы Таджикистана. При обыске были обнаружены взрывные устройства. Региональное отделение «Радио Свобода» сообщило, что главаря группировки зовут Сухроб и что он воевал в Сирии. Сообщалось, что после сообщений о задержании российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим службы.

201-я РВБ сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии с целью «защиты независимости и поддержки конституционного строя в Республике Таджикистан».