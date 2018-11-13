В Финляндии осудили российских интернет-троллей

За угрозы и клевету в Финляндии осуждены три журналиста пророссийского сайта MV-Lehti. Они развернули масштабную кампанию против журналистки-расследовательницы Джессики Аро, которая освещала деятельность российской «фабрики троллей». В интернете осужденные обвиняли ее в связях с разведкой США и торговле наркотиками.

Как пишет The Independent, в итоге суд в Хельсинки приговорил главного редактора MV-Lehti Илью Яницкина, финна русского происхождения, к 22 месяцам тюремного заключения. Йохан Бакман, самопровозглашенный «правозащитник», который проводит большую часть своего времени в России и приобрел репутацию защитника российского президента Владимира Путина, получил год заключения условно. Третий ответчик, финка, работающая на MV-Lehti, также получила условный срок. Вместе они должны возместить ущерб на сумму около $155 тыс.

The Independent отмечает, что приговор суда Хельсинки стал первым шагом, когда европейская страна приняла меры против пророссийской дезинформации, распространяемой через социальные сети, сайты и новостные агентства, контролируемые или связанные с Россией.

Джессика Аро в 2015 году начала изучать работу Санкт-Петербургского Агентства интернет-исследований, которое также называют «фабрикой троллей» и связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, приближенным к президенту Владимиру Путину. Фабрику связывают с рядом кампаний по дезинформации в интернете.